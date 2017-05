25 anys després dels Jocs Olímpics, el pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní i el seu entorn obliden l'esplendor

L'any 1992 Sant Sadurní d'Anoia va viure amb intensitat la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona gràcies a ser subseu d'hoquei patins. El pavelló de l'Ateneu i el seu entorn ajardinat es van convertir en el punt neuràlgic de la cita olímpica al Penedès i van col.locar el municipi i tota la comarca en el mapa del món. Aquesta primavera, quan es compleixen vint-i-cinc anys exactes de la inauguració de la reforma del recinte, gairebé res queda d'aquell esplendor en una de les peces de ciutat més importants de Sant Sadurní d'Anoia.

El mateix edifici del pavelló de l'Ateneu presenta deficiències i el seu entorn més immediat, ideat com una zona de passeig i estada per als veïns i veïnes del poble, acumula brutícia, trencaments, males herbes i deixadesa generalitzada. El problema s'arrossega des de fa molt de temps i s0ha denunciat de forma continuada, però, malgrat que aquest any es compleix un quart de segle de la gran efemèride olímpica, no sembla que hi hagi solucions previstes ni a curt ni a mig termini.

El manteniment del perímetre més proper al pavelló és competència directe de l'Ateneu, mentre que l'Ajuntament s'encarrega de la conservació de les escales d'accés des dels carrers inferiors i del conjunt dels espais ajardinats que envolten l'edifici. Les darreres setmanes, per exemple, des de l'Ajuntament s'ha abordat l'eliminació de les males herbes que hi havia als turons, però una part important de les restes vegetals no s'han recollit encara del terra.

La zona més malmesa de tota la peça és la perimetral del pavelló amb brutícia, pintades, tanques en mal estat, portes trencades i males herbes acumulades en molts espais. Tot plegat fa que pocs ciutadans sadurniencs utlitzin aquest espai per al seu lleure. Cal tenir en compte, a més, que els caps de setmana el nivell d'activitat és molt alt a l'interior del recinte i es podrien produir situacions de risc per alguns usuaris.