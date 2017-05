El Sitges dóna masses facilitats i perd

Hortonenc 5 – UE Sitges 4

Amb derrota i maneta tanca el Sitges la seva participació a camp contrari. L’equip Rafa Porras gaudeix d’ocasions per guanyar folgadament, però es mostra molt erràtic en defensa encaixant tot el que li va llançar el conjunt de Sant Llorenç d’Hortons. Tot en un partit en que li va faltar continuïtat al joc dels sitgetans, millorant en el gol a la segona meitat amb el canvis realitzats pel tècnic, l’efectivitat del Hortonenc de cara a barraca així com la falta de control en moments puntuals va fer que el marcador acabés amb 5 gols a favor dels hortonencs.

És cert que tot i això el Sitges va merèixer marcar a la primera meitat, jugant en aquets minuts a mig gas es van generar bones ocasions però sense encert, sent el locals els que es van posar per davant al minut 40 amb gol en pròpia porta de Víctor, el cos tècnic poc content amb el que havia vist, realitzà quatre canvis de cop a la represa donant efectivitat, amb gol del millor del Sitges en Jonatan Durango al 48, en tretze minuts el Sitges encaixava dos gols més fent que al 62 s’estigués perdent per 3 a 1, l’oportunisme de Ricard i Midgley igualava el marcador al minut 70, que trencava el local Estrage amb un gran gol, però tornant a empatar un Ricard golejador al 73, a manca de dos per finalitzar el local Adri es portava el gat a l’aigüa amb el seu gol certificant el triomf d’un Hortonenc molt efectiu.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Eric Goncalvez, Mustapha, (Jordi Ayala 46) Olmedo, Xavi Martínez, (Idris 46) Xavi Rodríguez, Alex Pérez, (Midgley 63) Bernat, Gerard, (Ricard 46) Jonatan, Yago, (Ferran 46) Quique.

El proper partit

El Sitges tanca el campionat de lliga aquest dissabte al Municipal d’Aiguadolç, rebent al campió, el Begues, l’hora d’inici les 17 hores.