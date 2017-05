Aleix Esteller, un any més al Noia Freixenet

Aleix Esteller ha renovat el seu compromís amb el Noia Freixenet per una temporada més. Esteller és el màxim golejador del conjunt sadurninenc a l'Ok Lliga, amb 20 gols en 28 partits.

En declaracions a la web del Club, s'ha mostrat "content de poder defensar la samarreta del primer equip del Noia Freixenet per onzena temporada consecutiva" i ha reconegut que "hem aconseguit fer un bon grup i tenim una temporada il·lusionant per endavant".

Com a valoració de l'actual temporada, Esteller admet que "ha estat una temporada d'alts i baixos" i assegura que "esperem certificar la classificació per la CERS, tenim una espina clavada en aquesta competició", ja que "no ens va arribar en el millor moment".