El primer equip masculí del Samà jugarà a Copa Catalunya

El Club Bàsquet Sama Vilanova, un cop finalitzada la competició de lliga a Primera Catalana de l’equip La Parròquia-Samà Sènior Masculí A ha arribat a un acord amb l’AEC Collblanc per disposar de la plaça a Copa Catalunya de l’equip barceloní.

El Samà ha acabat la temporada regular en tercera posició del seu grup i ha disputat fases d’ascens a Copa Catalunya. Malgrat la bona temporada realitzada, la restructuració de la Copa Catalunya feta per la Federació Catalana de Bàsquet la temporada anterior, i que ja va deixar sense l'ascens a l'entitat de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el descens d'equips catalans de categories superiors la present temporada, tornaven a deixar sense possibilitats l’equip vilanoví.

El bon esta de forma del Sènior A Masculí del Samà i la convicció del Club que és el moment adequat per fer un pas endavant ha fet que des de la directiva s’hagi buscat la manera de poder competir a Copa Catalunya la temporada 2017-18.

És per això que el Samà ha arribat a un acord amb l’AEC Collblanc, per tal d’intercanviar la plaça a Copa Catalunya que ara mateix té el seu equip B, per la plaça a Primera Catalana del Samà Vilanova.

El Bàsquet Samà Vilanova ha fet un esforç important per donar continuïtat a un equip jove que reflecteix els valors i la filosofia de treball del dia a dia del Club i que vol transmetre a tots els seus jugadors i jugadores. Esperem que sigui una experiència exitosa, gràcies a tothom pel suport rebut!