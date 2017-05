Èxit total de la primera Banyerenca Run

El passat diumenge dia 21 de maig va tenir lloc la primera edició de la Banyerenca Run. Un total de 103 corredors vinguts de Tarragona, El Vendrell, Cunit, El Montmell, Bellvei, l'Arboç, Vilanova i la Geltrú, Banyeres del Penedès, entre d'altres, es van inscriure per tal de participar a la I Banyerenca Run.

A les 9.30 hores es donava el tret de sortida des de la plaça de l'Ajuntament i els corredors es van enfrontar a 11,5 kilòmetres entre els municipis de Banyeres del Penedès i l'Arboç, passant per la Torre de Guaita.

El primer corredor masculí en arribar a la meta va ser Manuel Torres Alcazar el qual va trigar només 40 minuts 14 segons. La primera corredora femenina va ser Carolina Menéndez Suárez amb 50 minuts 55 segons. Els primers corredors locals en arribar a meta van ser Pedro Maldonado Gutiérrez (47:14) i Cristina Jurado Sánchez (1:10:25).

Altres categories:

• Els primers classificats juniors han estat Pau Menéndez Pedriza (1:13:49) i Laura Montserrat de la Parte (1:11:52)

• Classificats sènior masculí: 1. Gerard Gil Sentis (40:42), 2. Sergi Martí Palomero (43:12) i 3. Ismael Molina Escribano (44:22)

• Classificats sènior femení: 1. Ester Moya Salvador (54:53), 2. Fermina Garrido Villalba (56:29) i 3. Maria Guixa Calaf (59:53).

• Classificats veterans masculí: 1. Manuel Torres Alcaraz (40:14), 2. Javier Alonso Roces (44:43) i 3. David Valls Lázaro (45:09)

• Classificats veterans femení: 1. Carolina Menéndez Suárez (50:55) i 2. Iolanoa Garrido Zapata (1:48:14)

• Classificats màster masculí: 1. Joan Catà Ribas (48:32), 2. Simó Casals Jané (50:33) i 3. Ramiro Berrocal Herrera (54:56)

• Classificats màster femení: 1. Iolanoa Figueras Tuset (1:05:21) i 2. Marta Iglesias Salguero (1:11:59).

Durant tot el matí els més de 30 col·laboradors i voluntaris van estar preparant refrigeris, entrepans i fruita per als participants, així com muntant els diferents punts d'avituallament per als corredors.

Abans de l'entrega de trofeus es van fer diversos sortejos per als participants i va tenir lloc un emotiu homenatge al regidor d'esports de l'Arboç, Miguel Ángel del Río fent-li entrega l'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach i el regidor d’esports Joan Roig, del dorsal número “1” així com del llibre "Mèxic" del fill il·lustre Josep Cañas per la seva col·laboració i ajuda durant aquesta primera edició Banyerenca Run.

L'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, han volgut agrair "la gran tasca realitzada pels col·laboradors i voluntaris per a que tot sortís a la perfecció, ja que sense ells tot això no hauria estat possible". També ha explicat que "es tracta d'un èxit total de participació per ser la primera Banyerenca Run i amb aquests resultats enfrontem la segona edició amb moltíssima més força".