El Vendrell presenta una cançó actualitzada de la Festa de la Bicicleta del Vendrell

Ahir, al migdia, a la Sala Polivalent de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, els membres de la Comissió Jan Fusté Jaume Carbonell, Joan Güixens, Joan Josep Rovira, Rafel Rafecas i Xavier Rovira, van donar a la regidoria de Cultura i Festes, Eva M. Serramià, el CD amb la cançó actualitzada de la Festa de la Bicicleta del Vendrell amb motiu dels seus 75 anys. La Comissió Jan Fusté ja havia fet una cançó quan s'encarregava de l'organització d'aquesta festa i ara van creure oportú donar-li un nou aire amb la col·laboració del músic Mikel Herzog.

D'altra banda, es va aprofitar l'ocasió per veure un vídeo en què els alcaldes i l'alcaldessa del període d'ajuntaments democràtics (Martí Carnicer, Josep Colet, Josep M. Llasat, Benet Jané i Helena Arribas) expliquen les seves anècdotes en relació amb la Festa de la Bicicleta. En aquest mateix vídeo hi apareixen els pregoners de la festa, el Capgros dedicat a Xavier Cugat, el presentador d'aquest any que serà el periodista Ernest Gili, l'organització i la convidada especial d'enguany, Montserrat Carulla.