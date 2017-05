Trobada d’escoles de rugbi a Tordera, tot un èxit

Aquest passat diumenge es feia la última Trobada d'escoles de rugbi de Catalunya de la temporada a Tordera, amb la participació de més de 100 escoles de tot el país.

El Rugbi Nova Olivella era representat per gent del sub10 (amb Jake, Iván i Axel) i del sub12 (amb Roger), que fent un combinat amb el SEL Vilanova, jugaven els seus respectius partits. Un matí on el que menys importaven eren els resultats, un matí on el rugbi d'escola era la primera atracció.

Al final de la jornada, els nois de Stephan Land (amb la baixa de Rafael Linares) rebien el premi a la temporada, una medalla ben maca, un bon entrepà i un refresc, i cap a casa.

Ara toca el rugbi platja! El 10 de juny a Igualada.