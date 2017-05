Balanç molt positiu del “Futbolnet” de l’Arboç

El passat dissabte 20 de maig va tenir lloc a l’Arboç l’acte de cloenda del projecte “Futbolnet, qui té valors guanya”. Un esdeveniment presidit per l’alcalde de l’Arboç, Sr. Joan Sans, i el patró de la Fundació FC Barcelona, Sr. Josep Maldonado, que van adreçar ambdós parlaments al públic assistent, i que va comptar també amb la presència dels regidors de l’Ajuntament de l’Arboç, Gabriel Curieses i Olga Navarro. Molts nens i nenes es van aplegar a la plaça de Catalunya de l’Arboç per jugar a futbolnet i viure en un ambient festiu la cloenda del projecte “Futbolnet, qui té valors guanya”.

Aquest projecte ha estat un rotund èxit de convocatòria al qual s’han inscrit un total de 46 nens i nenes que van poder gaudir el passat 14 de maig d’una jornada inoblidable a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, amb autocar, museu, dinar, entrada Tour Camp Nou i entrades pel partit de segona divisió B, FC Barcelona B – Ebro. El cost de totes les activitats va ser sufragat en la seva totalitat per la Fundació del FC Barcelona.

El projecte “Futbolnet, qui té valors guanya” ha estat una iniciativa impulsada per la Fundació del Futbol Club Barcelona i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Arboç. La consecució d’aquest projecte per a la vila ha estat possible gràcies a la intervenció de l’Ajuntament de l’Arboç, l’Institut de l’Arboç i la Diputació de Tarragona.