HOQUEI PATINS

Resltats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins del cap de setmana del 27-28 maig

Llorens Mateo VNG 28-05-2017 08:49 Lectures 87

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 29

F.C. BARCELONALASSA   4  -- CITYLIFT GIRONA H.C   1

 C.P. VIC   3   --    C.H. LICEO   6

REUS DEPORTIU    3   --  MORITZ VENDRELL  4

CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA   --  ICG SOFTWARE LLEIDA

C.H. LLORET VILA ESPORTIVA  1    -- C.P. VOLTREGÀ   2

ENRILE PAS ALCOI     2  -- RECAM LASER C.H. CALDES    3

C.P. MANLLEU     2   --   IGUALADA CALAF GRUP    5

C.E. NOIA FREIXENET    2  -- C.P. REICOMSA ALCOBENDAS   2

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 26 i darrera

C.P. VOLTREGÀ   1   -- COVESA SFERIC TERRASSA    2

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS    1 --  C.P. ALCORCON     3

H.C. LICEO      2 --   MEDICARE SYSTEM MATARO   1

GENERALI PALAU PLEGAMANS   3  -- CERDANYOLA H.C.  1

HOSTELCUR GIJON H.C    4 --    C.P. MANLLEU   1

P.H.C. SANT CUGAT    1  -- C.P. LAS ROZAS    3

C.P. VILANOVA   0 --  C.H.P. BIGUES I RIELLS  1

 

 

T'ha interessat aquest contingut?

Subscriu-te al butlletí d'Eix Diari i rebràs la informació més destacada al teu correu electrònic

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.

  • Ens interessa molt la teva opinió!
  • També et pot interessar

El més vist a Esports

  1. 1Neix a Sitges el primer projecte de surf terapèutic per a nens amb autisme
  2. 2Vilanova instal·la el canal de natació en aigües obertes a la platja de Ribes Roges
  3. 3Emili Rafecas: "Per dedicar-te a les ultres és bàsic estar mentalment bé a casa (VÍDEO)
  4. 4Marc Bartra envia un missatge de tranquil·litat a través de les xarxes
  5. 5L'esportista David Izquierdo Bel, especialista en proves ultraman, afrontarà a Vilanova el Repte 515 km Non Stop
  6. 6Es construeix un mur d'escalada artificial a l'escola Ítaca de Vilanova
  7. 7El torneig solidari de golf se suma a la Setmana de la Malvasia de Sitges
  8. 8La Festa de la Bicicleta celebra el 75è aniversari amb un nodrit programa d’actes esportius i lúdics (VÍDEO)
  9. 9L’ajornament dels Jocs Mediterranis de Tarragona al 2018 podria suposar un sobrecost d’uns 3 MEUR, segons ERC
  10. 10El ciclista Marc Soler rep el reconeixement de Vilanova pels seus recents èxits

Competicions 2016-17

ENQUESTA WEB

El Parlament ha iniciat el tràmit per portar a la Mesa del Congrés dels Diputats la despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi.

Ets partidari de la despenalització de l'eutanàsia?


No