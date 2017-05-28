Resltats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins del cap de setmana del 27-28 maig
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 29
F.C. BARCELONALASSA 4 -- CITYLIFT GIRONA H.C 1
C.P. VIC 3 -- C.H. LICEO 6
REUS DEPORTIU 3 -- MORITZ VENDRELL 4
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA -- ICG SOFTWARE LLEIDA
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA 1 -- C.P. VOLTREGÀ 2
ENRILE PAS ALCOI 2 -- RECAM LASER C.H. CALDES 3
C.P. MANLLEU 2 -- IGUALADA CALAF GRUP 5
C.E. NOIA FREIXENET 2 -- C.P. REICOMSA ALCOBENDAS 2
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 26 i darrera
C.P. VOLTREGÀ 1 -- COVESA SFERIC TERRASSA 2
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 1 -- C.P. ALCORCON 3
H.C. LICEO 2 -- MEDICARE SYSTEM MATARO 1
GENERALI PALAU PLEGAMANS 3 -- CERDANYOLA H.C. 1
HOSTELCUR GIJON H.C 4 -- C.P. MANLLEU 1
P.H.C. SANT CUGAT 1 -- C.P. LAS ROZAS 3
C.P. VILANOVA 0 -- C.H.P. BIGUES I RIELLS 1