Resultats dels partits de les competicions estatals d'hoquei del cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 29
F.C. BARCELONA 4 - CITYLIFT GIRONA H.C 1
C.P. VIC 3 -- C.H. LICEO 6
REUS DEPORTIU 3 - MORITZ VENDRELL 4
C.P. VILAFRANCA - ICG SOFTWARE LLEIDA
C.H. LLORET 1 - C.P. VOLTREGÀ 2
ENRILE PAS ALCOI 2 - C.H. CALDES 3
C.P. MANLLEU 2 - IGUALADA CALAF GRUP 5
C.E. NOIA FREIXENET 2 - C.P. ALCOBENDAS 2
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 26 i darrera
C.P. VOLTREGÀ 1 - COVESA SFERIC TERRASSA 2
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 1 - C.P. ALCORCON 3
H.C. LICEO 2 - MEDICARE SYSTEM MATARÓ 1
PALAU PLEGAMANS 3 - CERDANYOLA H.C. 1
HOSTELCUR GIJON H.C 4 - C.P. MANLLEU 1
P.H.C. SANT CUGAT 1 - C.P. LAS ROZAS 3
C.P. VILANOVA 0 -- C.H.P. BIGUES I RIELLS 1