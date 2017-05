El Moritz CE Vendrell guanya 3 a 4 a la pista del Reus Deportiu

El Moritz CE Vendrell va guanyar 3 a 4 a la pista del Reus Deportiu en la penúltima jornada de l'OK Lliga, resultat que l'apropa a la cinquena plaça de la classificació.

El partit va començar bé per als interessos del Vendrell, ja que, al minut 4, Edu Fernández va fer el 0 a 1. El Reus va donar la volta al marcador amb gols de Raül Marín, al minut 8, i Matías Platero, al minut 12. Francesc Gil, a cinc minuts per al descans, va fer el 2 a 3, resultat amb el qual va finalitzar la primera part. Als 3 minuts de la represa, Marc Torra va empatar, però, al minut 31, Jordi Ferrer va aprofitar l'ocasió d'una falta directa per fer el 3 a 4. El marcador ja no es va moure fins al final del partit i el Vendrell es va emportar els tres punts del vibrant derbi del Camp de Tarragona.

El proper dissabte 3 de juny, a les 18 h (horari unificat de la darrera jornada de l'OK Lliga), el Moritz CE Vendrell rebrà la visita del Vic.

Fitxa tècnica

REUS DEPORTIU LA FIRA (3): Pedro Henriques, Albert Casanovas, Matías Platero, Marc Torra i Raül Marín -cinc inicial- Juanjo Matilla, Àlex Rodríguez, Joan Salvat, Marc Ollé i Sergi Torné.

MORITZ CE VENDRELL (4): Roger Molina, Marc Navarro, Jordi Ferrer, Eloi Mitjans i Edu Fernández -cinc inicial- Jordi Creus, Francesc Gil, Roger Rocasalbas, David París i Pol Ferrer.

Gols: 0-1 (4') Edu Fernández; 1-1 (8') Raül Marín; 2-1 (12') Matías Platero; 2-2 (17') Jordi Ferrer; 2-3 (20') Francesc Gil; 3-3 (28') Marc Torra, i 3-4 (31') Jordi Ferrer, de falta directa.

Àrbitres: García i Tavera.

Targetes: blaves a Raül Marín (31'), Sergi Torné (36') i Roger Rocasalbas (45').