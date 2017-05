El 2a Catalana del CE Vendrell jugarà eliminatòries d'ascens

L'equip ha finalitzat segon classificat i, per tant, prendrà part en les eliminatòries d'ascens a Primera Catalana. Eix

Dissabte dia 27 es jugava a Cornellà l'últim partit de lliga regular de Segona Catalana grup A, amb resultat final favorable de 2 a 6.

Les eliminatòries es fan en 2 caps de setmana, el primer es ja el proper, on s'han de jugar dos partits, anada i tornada. Els horaris i equip contrari sortira oficialment entre dilluns i dimarts proper, tot i

que sembla que sera el Ripoll. S'han d'esperar als horaris definitius, però el que sí se sap és que primer es jugarà fora, a Ripoll, i el partit de tornada serà a Vendrell.

Tant aviat com disposem d'aquesta informació anirem actualitzant la notícia i animem tots els aficionats, base, etc... a recolzar l'equip i donar l'empemta necessària per ajudar l'equip a que pugui assolir aquesta primera eliminatòria.