El Noia Freixenet B acaba colíder de la màxima competició del país

El Noia Freixenet acaba la temporada com a colíder de Nacional Catalana després de guanyar 3-2 al Riudebitlles, en l’últim partit d’aquest any. Un coliderat que podria veure’s alterat si el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Patinatge dóna la raó al Noia Freixenet per un possible cas d’alineació indeguda, on un equip rival hauria fet jugar a un jugador sense estar inscrit a l’acta.

Diumenge el Noia Freixenet es despedia de l’afició després d’una gran temporada guanyant el derbi altpenedesenc. El conjunt sadurninenc va aconseguir avançar-se abans del descans amb un gol de Roc Carbó. La història es repetia als dos minuts de la segona part i, Litus Martínez, des del punt de penal, feia pujar el tercer del Noia Freixenet.

El Riudebitlles no es va rendir i va plantar cara fins al final. Dos gols de Busquets als cinc últims minuts van posar emoció al tram final del partit.

El Primera Catalana femení guanya el campionat i aconsegueix la plaça d’ascens

L'equip del Primera Catalana Femení del Noia Freixenet / IFHCP s'ha proclamat campió de lliga i ha aconseguit la plaça d'ascens a Nacional Catalana després de guanyar, aquest cap de setmana, per 1-8 a la pista del Sant Feliu.

A falta d'una jornada per acabar la competició, el Noia Freixenet ha guanyat 21 dels 23 partits disputats. Aquesta excel·lent temporada es tradueix, a més, en que ha estat el tercer equip més golejador i, també, el menys golejat.

L'equip està entrenat per Pau Romagosa i format per Jana Casany, Paula Gelonch, Núria Fernández, Nerea Ramírez, Laia Aullón, Judith Calvo, Marta Bel i Marina Asensi.