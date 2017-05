Crònica del Velocistes Penedès al Campionat de Catalunya de proves combinades d’aire lliure

Aquest cap de setmana es van disputar a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona, el Campionat de Catalunya de proves combinades on el Club Atletisme Velocistes Penedès tenia 3 representants, l'Èric Rossell en la categoria Absoluta o Sènior, la Xènia Benach en la Juvenil i la Laura Beltri en la Cadet.

Cal destacar amb majúscules el bronze de l'Èric Rossell a les combinades (Decathló), ja que és el primer atleta Absolut de la nostra comarca, que aconsegueix una tant preuada medalla al podi català. També, destaquem el sots-campionat de la Laura Beltri a les combinades Cadet (hexatló) i el 4art. lloc de la Xènia Benach a les combinades Juvenil (Heptatló).

Un gegant Èric Rossell es fa amb el bronze Absolut al campionat de Catalunya de combinades.

Espectacular actuació de l'Èric que s'emporta fins a 8 marques personals, per acabar amb 6171 punts (rècord comarcal), 330 punts per sobre de la seva marca personal. És el premi a tota una vida dedicada a l'atletisme, entrenant cada dia sense fer soroll, amb dedicació i paciència, aprenent cada dia amb la mateixa il·lusió que quan va començar en aquest complicat món de les combinades.

Molt bona actuació i treballadíssima de la Laura Beltri a les combinades Cadet, que es fa amb el sots-campionat de Catalunya, amb 3246 punts. Això suposa un nou rècord comarcal i marca mínima per participar als campionats d'Espanya Cadet, que es disputaran a Múrcia el pròxim mes de juliol. De les proves disputades per la Laura destaquem els 100mt. fets en un temps de 16''34, que suposa un nou rècord comarcal Cadet.

També, molt bones combinades Juvenils de la Xènia Benach, on aconsegueix un boníssim 4t. lloc, amb 4254 punts, que suposen un nou rècord comarcal i marca mínima per disputar els campionats d'Espanya Juvenils a Getafe (Madrid). De les proves disputades per la Xènia, cal destacar els 200mll. fets en 26''23, que també suposen una marca mínima pels campionats d'Espanya.