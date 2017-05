Premi pel club vilanoví Running Xterra Run a la Trail d’Arbolí

Èxit de participació, a la Trail d’Arbolí del passat diumenge, del club vilanoví de Running XTERRA RUN, el club va obtenir el premi al millor club i varis premis en la classificació de vàries categories.

En la classificació general de la Trail de 23.4 km amb un desnivell positiu de 1.477m, en categoria femenina, Cristina Gonzalez va arribar segona de la general amb un temps de 3 hores i 27 minuts i Montse Elias, tercera amb un temps de 3 hores i 34 minuts. En altres categories van obtenir pòdium Antonia Cardenas, Montse Mercadé i Vanessa Pijoan.

El club XTERRA RUN s’està consolidat com el club esportiu de running amateur, amb el millors resultats de la comarca en vàries disciplines, especialment al Trail Running, però també en curses d’asfalt curtes com la passada 5 i 10 km de Vilanova o Cubelles - Cunit.

Segons Cristina Gonzalez, presidenta del club, hem passat de bons resultats en només corredors concrets, a una gran millora del nivell que afecta a tot el club, això s’ha produït molt especialment, per un canvi organitzatiu radical, on s’aprofiten les sinergies de tots els integrants del club, i on els corredors novells es troben a gust i acompanyats."