El gimnàs municipal de Vilanova es destinarà exclusivament a la gimnàstica artística d'alt rendiment

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d'Esports, presenta un nou model de gestió i ús del gimnàs municipal, amb el qual vol posar fi al conflicte d'interessos que existeix entre els dos clubs esportius que utilitzen, avui en dia, aquesta instal·lació.

L'existència de dues entitats compartint l'únic gimnàs municipal ha estat un niu constant de tensions i retrets que han acabat per rebaixar el nivell de qualitat de la gimnàstica vilanovina.

La mala entesa i la falta de cooperació entre ambdues entitats, tot i els esforços realitzats per la Regidoria d'Esports per tal d'arribar a un punt d'entesa, ha originat multitud de conflictes pel que fa a l'ús dels espais esportius, omissió de la responsabilitat d'alguns monitors cap als seus esportistes, així com la degradació del material del gimnàs, sense que cap de les entitats se'n fes responsable.

Davant aquesta situació, que condueix al deteriorament del nivell de la gimnàstica a Vilanova i la Geltrú i de les seves instal·lacions, l'Ajuntament presenta un nou model de gestió que té com a objectiu resoldre les necessitats funcionals d'ambdues entitats i satisfer les necessitats tant de la gimnàstica formativa com de la gimnàstica de competició alt rendiment.

Així, s'ha decidit destinar l'ús del gimnàs municipal exclusivament a la gimnàstica artística masculina i femenina competitiva, esponjant l'ús del gimnàs i garantint una distribució equitativa que possibiliti una correcta planificació tècnica, de cara al treball dels i les gimnastes.

Pel que fa a la gimnàstica d'iniciació i formativa es posa a disposició dels clubs els gimnasos de diferents centres públics de la ciutat, els quals seran dotats d'un mínim de material esportiu per poder desenvolupar l'activitat.

D'aquesta manera s'aconseguirà que no hi hagi cohabitació de les dues entitats en temps i espai, que es respectin les ràtios establertes per la Regidoria d'Esports, i que quedi limitada la possibilitat de creixement de l'activitat fins que no es disposi d'altres instal·lacions o una de les entitats renunciï a utilitzar l'espai.

El nou model de gestió s'ha fet saber a les direccions esportives d'ambdós clubs. Entre d'altres, el document inclou el repartiment de les assignacions horàries amb una distribució equitativa de les franges i dies d'entrenament, atenent criteris sobre el nombre de fitxes federatives.

Alhora s'insta a les entitats a establir un conveni, els acords del qual serviran per garantir les condicions d'ús, les ràtios d'esportistes i monitors, la titulació mínima que aquests hauran d'acreditar, la responsabilitat sobre el material utilitzat, la regulació d'activitats amb públic, així com l'expressa prohibició de realitzar qualsevol altra activitat que no sigui la gimnàstica artística de competició, dins i fora dels horaris assignats.