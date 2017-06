Golegen al Casal B amb el pensament posat en la promoció

CPS Sitges 13 – Casal l’Espluga B 4

El CPS Sitges finalitza el campionat de lliga golejant al Casal l’Espluga B a Pins Bens en un partit amb poca historia i tot un tràmit pels sitgetans, golejant per 13 a 4, tot això en un enfrontament que els de Carlos Busquet van jugar molt seriosament imposant molt ritme pensant en la promoció que ha de jugar l’equip després de quedar segon, per aquest partit el tècnic disposava d’aquest jugadors:

Colo, Dani, Raven, Jofre, Sergi, Guerrero, Adri i Robert.

La promoció a Primera Catalana

Han de superar dos eliminatòries per aconseguir pujar de categoria

Dos eliminatòries ha de superar el CPS Sitges per aconseguir l’ascens, una primera amb un segona en aquest cas el Corbera, tercer del grup A que ha sumat 51 punts, amb 26 partits jugats guanyava 17, empatant 1 i perdent 8, en l’aspecte golejador han marcat 137 gols i li han fet 112, per tan un rival que dona la impressió sobre el paper assequible, per un Sitges que és segon del grup C amb 64 punts, ha jugat 24 partits amb 21 victòria, un empat amb el Casal l’Espluga A i dos derrotes amb el Monjos, marcant 212 gols i encaixant 66. És l’equip més golejador i menys batut del seu grup.

Els dos partits es juguen aquest cap de setmana, el primer aquest dissabte a les 11 a Corbera i la tornada el diumenge a les 20 hores a Pins Bens.

Si supera aquesta tindrà que superar una segona, la propera setmana en la que li poc tocar un altres equips, un segona o un primera que es juguen no perdre la categoria, superant les dos el CPS Sitges assoliran l’ascens.