Frankfurt El Surtidor, únic supervivent de Segona B

El Frankfurt El Surtidor protagonitzava la sorpresa d’aquesta segona ronda de la Copa al eliminar al Racó de les Cols desprès de superar-lo per un ajustat 2-1. També en la jornada disputada dilluns el FCNG Bol s’imposava al Restaurant Can Tabaco per 5-2 i continua la seva defensa del títol aconseguit l’any passat. Contundent victòria del Pista Cero-El Racó d’en Pinilla davant la UD Pico Pala per 0-9 que permet al campió de Primera seguir lluitant pel doblet. No va trobar masses problemes el Restaurant Casablanca per vèncer al Running Filipides FC per un clar 5-0 que li permet passar ronda.

En la jornada de dimarts el Finques Rius es desfeia del Bar El Rinconcito, campió de Segona B, en un igualat enfrontament que finalitzava amb victòria de l’equip dirigit per Joan Sanchez per 3-2. Tres gols de Javier Gonzalez contribuïen a l’inesperada golejada (0-7) del Fènix FC davant la Penya Ribes i facilitaven la classificació del seu equip per els quarts de final de la competició. Desprès d’una temporada irregular sembla que el Bar La Penya Sitges vol recuperar el seu prestigi a la Copa on en aquesta ronda superava a la Penya Barcelonista Ribes per 1-5. Superava ronda el Miró Gràfic Cubelles sense disputar l’encontre que el tenia que enfrontar al Pinturas Pestaño ja que aquest equip no podia reunir el mínim de jugadors que marca la normativa.

HORARIS 1/4 FINAL