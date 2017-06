El Moritz Vendrell guanya 8 a 6 el Vic

Abans de començar el partit s'ha fet un reconeixement al FemBenjamí per ser el sisè millor equip de Catalunya de la seva categoria d'aquesta temporada.

El partit va començar amb un gol en la primera jugada del Vendrell de Francesc Gil. Al minut 6 Cristian va marcar l'empat. En només dos minuts Romà va anotar el segon pel Vic de falta directa, ja que els àrbites van ensenyar targeta blava a Xixi Creus per protestar diverses jugades. Al cap de cinc minuts, Jordi Ferrer va tornar a empatar. Però no va durar gaire perquè en dos minuts el Vic amb un gol de Cristian Rodríguez va fer el 2 a 3. Fins al minut 17, el partit havia sigut molt igualat, però amb 3 gols (dos de Xixi i un de Jordi Ferrer) en 2 minuts el partit el va començar a dominar el Vendrell. A falta de 2 minuts Eloi Mitjans va allargar més les distàncies entre els dos equips.

El Vendrell a la segona part va marcar el 7è gol per ampliar encara més l'avantatge. Al minut 31 el Vic va arribar a la desena falta, però Gerard Camps va aturar el llançament de Xixi Creus. Un minut després, els àrbitres va ensenyar blava a Francesc Gil. Al minut 32 el Vendrell va arribar a la desena falta d'equip. Romà Bancells es va avançar i va xutar, però aquest cop Roger Molina va aturar el llançament. Al minut 37 Martí Casas va ajustar una mica el resultat.

Després d'aquest gol, el Vic va tenir moltes oportunitats clares però Roger Molina va aconseguir mantenir el marcador en moltes ocasions. Al falta de menys de 10 minuts Edu Fernàndez va tenir una oportunitat molt clara de gol. Però en el minut 42 Martí Casas tornava a ajustar distàncies. En la següent jugada Cristian Rodríguez feia el 7-6 i el seu Hat-Trick. El partit que semblava haver acabat amb el 7-3 va tornar a ser igualat. Al minut 46 el dos equips estaven a cartorze faltes. El Vendrell va ser el primer en fer la quinzena. Martí Casas va ser l'encarregat de llançar la directa i va enviar la pilota a la creu de l'escaire. A falta de menys de 3 minuts Jordi Ferrer va fer el gol per tenir l'avantatge suficient per no haver de patir més durant el tram final. El resultat final va ser de 8 a 6.

Un cop acabat el partit es va fer un comiat a Xixi Creus, Roger Molina, Francesc Gil i Sònia Sierio que no continuaran la propera temporada al CE Vendrell. Orgull Roig i Negre van desplegar-los una pancarta emotiva i de reconeixement als anys que han estat al club vendrellenc.

Fitxa tècnica

MORITZ CE VENDRELL (8): Roger Molina, Eloi Mitjans, Xixi Creus, Francesc Gil i Marc Navarro -cinc inicial-Roger Rocasalbas, Jordi Ferrer, Edu Fernàndez, Biel salvadó i Pol Ferrer.

CP VIC (6): Gerard Camps, Mia Ordeig, Romà Bancells, Jordi Burgaya i Cristian Rodríguez -cinc inicial-, Martí Casas Roger Presas, Sergi Llorca, Pol Claramunt i Guillem Raurell.

Gols:1-0 (1') Francsec Gil; 1-1 (7') Cristian Rodríguez; 1-2 (9') Romà Bancells, de falta directa; 2-2 (13') Jordi Ferrer; 2-3 (15') Cristian Rodríguez; 3-3 (17') Xixi Creus; 4-3 (17') Jordi Ferrer; 5-3 (18') Xixi Creus; 6-3 (23') Eloi Mitjans; 7-3 (30') Rocasalbas; 7-4 (37') Martí Casas; 7-5 (42') Martí Casas; 7-6 (43') Cristian Rodríguez, i 8-6 (47') Jordi Ferrer.

Àrbitres: Ribó i Picó.

Targetes: Targeta blava 9' Xixi Creus, Targeta blava 32' Francesc Gil