El Patí Vilafranca s'acomiada de l’OK Lliga

CP Voltregà 6 - CP Vilafranca 1

El Patí es va acomiadar de l’OK lliga, amb un partit de tràmit a la pista del Voltregà, i és que amb tot dat i beneït, tant per uns com pels altres, es va poder veure un joc molt intens al principi, però que poc a poc va anar baixant el ritme.

En el minut 8 de partit els àrbitres van xiular un penal favorable al Voltregà, però el seu llançador, Petxi Armenol, va enviar la bola fora. Al minut 1, Josep Lluis Delriu, va demanar temps mort per asserenar els seus homes, i intentar donar tranquil·litat al partit. El Patí va disposar d’alguna clara ocasió però el porter local Ballart, la va aturar. En el minut 13, el Voltregà va fer el primer gol, mitjançant Armengol. Els vilafranquins no es donaven per vençuts, i un Àngel Rodríguez molt actiu, intentava diverses opcions d’atac, amb l’ajuda de Lluis Ferrer, que buscava caçar alguna bola a l’interior de l’àrea local. Semblava que el Patí assetjava la porteria dels osonencs, i per això el tècnic local va tornar a demanar temps mort. El Vilafranca estava posat en el partit i no volia perdre, però quan faltaven 30 segons per arribar al descans, Teixidó amb una jugada amb una mica de srt, va posar el 2 a 0, i així es va arribar al descans.

A la represa, Lluis Delriu va fer jugar tots els seus homes, així van tenir minuts, el porter Mia Martí i Ricard Pintado. Semblava que les coses començaven a pintar bé, ja que en el minut 2 Joan Vázquez va reduir distàncies per part vilafranquina, però el Voltregà no es va deixar sorprendre i en el minut 5 i 7 d’aquesta segona part, Eric Vargas va posar fins al quart gol osonenc al marcador. Posteriorment el veterà Armengol feia el cinquè gol del Voltregà. El Patí va demanar temps mort, per tal d’intentar buscar alguna acció de perill en atac, mitjançant Marc Vázquez o Ricard Pintado, però cap bola volia entrar. A manca de 2 minuts, i amb el partit decidit, Alabart va fer el sisè gol del Voltregà, i així es va acabar el partit.

CP VOLTREGÀ: Ballart, Armengol, Alabart, Vargas i Teixidó –cinci inicial- Crespo i Moles

CP VILAFRANCA: Arellano, Palau, Fernández, J. Vázquez i Rodríguez –cinc inicial- M. Vázquez, Ferrer, Cusachs, Pintado i Martí

Resultats dels partits dels equips del Club Patí Vilafranca del cap de setmana

L'equip júnior s'ha classificat per la F4 de la Copa Federació que es jugarà el proper diumenge 11 de juny a Roda de Ter. Els altres equips classificats són el CP Voltregà, elo CP Roda i el CH Lloret.