El CPS Sitges A guanya la 1ª de les 2 eliminatòries per pujar a 1ª Catalana

Aquest cap de setmana (3 i 4 de juny) l'equip sènior A ha guanyat la 1a de les dues eliminatòries que s’han de disputar aquesta temporada per poder pujar a 1a Catalana. Aquesta primera eliminatòria enfrontava el CPS Sitges A “casajove.com” (2on classificat del Grup E) amb el CH Corbera (3er classificat del Grup A). El partit d’anada, que es va disputar el dissabte (3/6/17) a Corbera va finalitzar amb victòria (4-3) a favor del CH Corbera i el de tornada, disputat diumenge 4/6/17 al pavelló de Pins Vens, va acabar amb la victòria del CPS Sitges “casajove.com” per 7-3 resultat que donava la classificació a la 2ª i decisiva eliminatòria per pujar a 1ª Catalana.

El proper rival, el CE Vendrell "Moritz"

El CE Vendrell "Moritz" serà el rival amb la que es jugaran la segona eliminatòria. Aquesta (partit d'anada i tornada) es disputarà el proper cap de setmana (10-11 de juny. Estem pendents de saber els horaris). El CE Vendrell "Moritz" arriba a la fase d'ascens després d'haver quedat 2on classificat del Grup A (el mateix grup on estava el CH Corbera que va quedar 3er) després d'haver jugat 26 partits, guanyar-ne 20, empatar 3 i perdre 3 i haver marcat 159 gols i haver-ne rebut 85. El Vendrell ha passat la 1ª eliminatòria guanyant al HC Ripoll (1-9 i 9-2).

Resultat 1a eliminatòria (Fase d’ascens a 1a Catalana): Equip classificat CPS Sitges A

– Partit d’anada: Dissabte, 3 de juny de 2017

CH Corbera 4 – CPS Sitges A “casajove.com” 3.

– Partit de tornada: Diumenge, 4 de juny de 2017

CPS Sitges A “casajove.com” 7 – CH Corbera 3.