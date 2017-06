El CPS Sitges més a prop de la Primera Catalana

HC Corbera 4 – CPS Sitges 3

CP Sitges 7 – HC Corbera 3



El CPS Sitges passa la primera eliminatòria de promoció a la primera Catalana després de guanyar el partit de tornada a Sitges superant un Corbera que es va fer amb el primer enfrontament a la seva pista jugat el dissabte a les 11 hores del mati per 4 a 3, traient un solitari gol de renda als de Carles Busquets en un enfrontament en que l’equip sitgetà contava amb les absències tan significatives com la de Sergi Sabater i Aleix Pajares.

Tot quedava resolt a Pins Bens aquest diumenge en que ja es desmarcaven als primers 25 minuts, dominant per un clar 4 a 1, jugant molt bé a hoquei sent superiors a un Corbera experimentat però que en cap moment al llarg de la primera part va saber aturar a un Pati Sitges molt ficat en el partit. Escurçaven diferències als primers minuts de la represa els visitants amb dos gols en pocs instants, reaccionant de magistral manera els jugadors del Sitges tenint a uns dels grans destacats, en Sergi Sabater, en un Pavelló de Pins Bens ple de gom a gom veient com es va saber fer la feina, jugant molt seriosament amb tres grans gols més sentenciant l’eliminatòria per un per un 10 a 7 final.

Fitxa tècnica

CPS Sitges: Alex Colo, Aleix Vidal, Jofre, Roger, Gerard, Alex Raventós, Guerrero, Adrià Muñoz, Sabater, Aleix Pajares i Alex Ortega.

Ara toca el millor segon del grup A, El Vendrell

La darrera eliminatòria d’ascens ens despara dos enfrontaments entre el Vendrell i el CPS Sitges per saber qui és millor assolint la categoria. Un Segona Catalana del Vendrell segon del grup A després dels 26 partits disputats amb 63 punts, guanyant 20 partits, empatant 3 i perdent 3, amb 159 gols a favor i 85 en contra, equip molt jove format pràcticament per juniors que deixa aquesta Segona Catalana molt equilibrada segon el mateix tècnic del Sitges amb un amb un 50 per cent de possibilitats per cada equip que es guanyarà per detalls.

Encara no se sap l’horari, el partit d´anada al Vendrell es jugarà divendres o dissabte mentre que el de tornada a Sitges tot apunta que serà diumenge, l’hora les 21’30.