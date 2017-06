Alessia Bertolino subcampiona del món

Alessia Bertolino, triatleta de Calafell membre del Team Victory Endurance, entrenadora del club Triathlon Vilarenc Aqua i membre del club Triatló.cat, es va proclamar aquest passat dissabte a Šamorín (Slovekia), subcampiona del món en el seu grup d'edat (women 45-49 ) amb un crono de 4:55:29 en la distància half de triatló (1,9 km de natació, 90 km ciclisme i 21 km cursa a peu).

La prova va tenir lloc a l'espectacular complex X-Bionicsphere situat a la petita població de Šamorín al sud-est de Bratislava i amb el Danubi com a teló de fons. L’Alessia va accedir a aquest mundial classificant-se l'any passat a la prova de la franquícia Challenge celebrada a Salou.

La competició va aplegar més de 2.500 triatletes de 56 nacionalitats, sent 129 dones les que configuraven el grup d'edat de la triatleta nascuda a Mòdena i resident a Calafell, on treballa com a monitora de natació i entrenadora esportiva al centre esportiu del municipi.

La jornada va tenir com a protagonista principal la calor amb unes màximes de 38º C que van posar a prova la resistència i la capacitat de sofriment dels participants. L'entorn on es va celebrar la prova va tenir tres escenaris molt diferenciats entre si: el Danubi per a la natació, en un circuit molt ben traçat; la carretera que uneix Bratislava amb samorin va acollir la prova de ciclisme amb poc desnivell acumulat però amb un asfalt, en alguns trams, que va obligar als triatletes treballar bé de braços per no perdre el control de la bicicleta. I finalment, la cursa a peu va transcórrer en el complex X-Bionicsphere on la combinació de superfícies com l'asfalt, l'herba i un sòl per a l'hípica va convertir aquesta secció en un autèntic calvari.

Per Alessia Bertolino, aquest va ser un gran resultat que no esperava, com declaro ella mateixa en finalitzar la prova, ja que una trocanteritis que arrossega des de fa uns mesos no l'ha deixat entrenar amb la màxima intensitat el ciclisme. El que no li va impedir realitzar un bon crono en aquesta secció i en la carrera a peu, no sucumbint a la duresa del recorregut Per a la triatleta de Calafell; Samorin era un test per l'europeu en la distància Ironman a Frankfurt que tindrà lloc el proper 9 de juliol.

Els números de l’Alessia en aquest mundial que l'han conduït al subcampionat del món van ser sense sumar les transicions: 32 'Swim, 2 h: 37' Bike i 1h: 40 'run