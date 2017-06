El Juanita's Vilanova celebra cinc anys del festival d'esports de lliscament (VÍDEO)

La cinquena edició del Juanita's Vilanova Beach Sports Festival se celebrarà els dies 8 i 9 de juliol. Un festival que manté des dels seus orígens la voluntat de ser un espai de promoció dels esports emergents que tenen com a element en comú el lliscament, sigui sobre l'aigua o sobre l'asfalt.

Aquest dimarts, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i la Regidora d'Esports, Blanca Albà, han presentat els detalls d'aquesta edició que torna a concentrar les activitats a la façana marítima, concretament al parc i a la platja de Ribes Roges.

Vilanova i la Geltrú és una ciutat que des de sempre aposta per l'esport, sabent que és un valor molt viu a la ciutat i que té una gran potencialitat per contribuir en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat. És en aquest sentit que l'alcaldessa ha destacat la necessitat d'aprofitar l'espai que ofereix la façana marítima per oferir elements nous de promoció lligats a l'esport. "Hem d'aprofitar el que ens dóna el mar per posicionar-nos en aquests tipus d'esports. Arribar a cinc edicions mantenint aquesta idea no és fàcil, per això vull felicitats als organitzadors del festival que han fet possible celebrar els cinc anys i de manera consolidada".

La Regidora d'Esports ha explicat que en tots aquests anys, el Juanita's s'ha anat adaptant per trobar el millor format de festival, el seu públic i fent-se fort en la idea original d'esdevenir un festival de referència. "Els objectius del Juanita's s'han anat consolidant. Ens hem convertit en una ciutat referent en esports de lliscament, i també hem aprofitat la vessant de promoció de la ciutat i de les seves platges". Albà també ha explicat que el Juanita's aposta per afavorir la relació dels participants amb la celebració d'activitats paral·leles, com són els sopars, les projeccions de cinema i enguany també amb l'organització d'un concert.

Enguany el Juanita's distribueix les activitats en dos blocs. A la platja de Ribes Roges, des del matí fins a les set de la tarda, i al parc de Ribes Roges, a partir de les sis de la tarda i fins a la nit. Les diferents activitats estan organitzades per diferents entitats, clubs i empreses que posen a disposició del festival el material humà i tècnic perquè es puguin dur a terme. Al llarg dels dos dies hi haurà cursos d'iniciació, perfeccionament, sortides conjuntes i exhibicions de diferents modalitats esportives aptes per a tot tipus d'edat. Els preus de cada activitat varien segons la complexitat de l'esport i del material utilitzar, però continuen tenint preus molt populars, i fins i tot són gratuïtes per a tots els nens i nenes amb el carnet del Club Súper 3.

La tècnica d'Esports i coordinadora del Juanita's, Mònica Coll, ha explicat que enguany es pretén mobilitzar el públic de Vilanova i la Geltrú, ja que l'any anterior, el 70 per cert dels inscrits eren de fora de la ciutat. També ha donat a conèixer la posada en marca d'un xat que funciona les 24 hores del dia per resoldre els dubtes, així com una renovada web on tothom podrà trobar els esports proposats, les característiques i un fàcil accés a la inscripció.

En l'àmbit promocional, la cinquena edició del Juanita's Vilanova Beach Sports Festival presenta una original imatge creada a partir de 25 cartells diferents, obra de l'artista Gambead. A més, també s'ha encarregat un vídeo promocional del Juanita's, creat pel vilanoví Pau Escribano.