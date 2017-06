L’equip de regates tanca una de les més exitoses temporades d’Optimist

El cap de setmana passat del 3 i 4 de juny es va celebrar en aigües de Calella el Campionat de Catalunya d’Optimist per Equips de Grup 1. L’equip del Club Nàutic Vilanova format pels regatistes: Miquel Baena, Pau Noguera, Joel Freymuth, Loïck Carrere i Aina Castells, han aconseguit el bronze, després de Balís (1r) i Arenys (2n). Vilanova va demostrar ser un equip molt fort triomfant en la majoria de les classificatòries i complicant molt l’enfrontament als actuals campions del CN El Balís.

El Club Nàutic Vilanova acomiada una molt bona temporada d’Optimist. Com és la classificació de tres regatistes vilanovins per la selecció catalana que disputarà el Campionat d’Espanya a finals d’aquest mes. Miquel Baena, Loïck Carrere i Joel Freymuth són els membres de la flota Optimist del Club Nàutic Vilanova que han guanyat una de les 20 places de la Selecció Catalana. Aquestes places es van definir després del darrer trofeu puntuable per al Campionat de Catalunya per a les classes Optimist G1 i G2 que durant els dies 20, 21, 27 i 28 de maig s’ha disputat sota l’organització del Club Nàutic Garraf entre 74 participants.

Cal destacar la maduresa i contundència amb que Miquel Baena ha afrontat l’objectiu de la temporada, aconseguint medalla de bronze al Campionat de Catalunya i assolint un tercer lloc de la categoria A. El júnior del grup, Joel Freymuth, amb parcials molt regulars, va estar al capdavant de la flota, i va finalitzar primer en categoria C i primer en categoria sub13 masculí. Albert Ferrer acomiada l’Optimist amb dos primers parcials.