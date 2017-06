Sergi Llorca i Nil Roca, cedits al Noia Freixenet

El Club Esportiu Noia Freixenet i el Futbol Club Barcelona han arribat a un acord per a la cessió dels jugadors Sergi Llorca i Nil Roca per a la temporada 2017/18. Els dos jugadors, nascuts el 1997 i formats a l’hoquei formatiu blaugrana, disputaran la seva segona temporada a l’OK Lliga.

Llorca arriba al Noia Freixenet després de jugar durant la darrera temporada al CP Vic, on ha marcat onze gols i ha disputat la Lliga Europea. A més, fa dues temporades va ser el màxim golejador de Primera Divisió amb el FC Barcelona, amb 45 gols.

Sergi Llorca va començar al Caldes als quatre anys on va guanyar un Campionat de Catalunya. Al 2010 va iniciar la seva trajectòria esportiva al FC Barcelona on va guanyar tres Campionats de Catalunya i tres d’Espanya, a més d’una Copa de la Princesa i la lliga de Primera Divisió estatal.

Per la seva banda, Roca continuarà un any més a la Capital del Cava on, gràcies al joc ofert durant la seva primera temporada completa a l’Ok Lliga, també ha estat seleccionat per disputar la passada Copa de les Nacions amb la selecció espanyola i els World Roller Games de Nanjing (Xina) d’aquest estiu.

Nil Roca va començar la seva trajectòria esportiva (2000) a l’Arenys de Munt fins que dotze anys més tard, va incorporar-se als equips formatius del Barça, on també ha disputat partits amb el primer equip. El seu palmarès consta d’una Ok Lliga, una Copa del Rei, una Copa Continental, una Supercopa d’Espanya, el títol de lliga de Primera Divisió estatal, una Copa de la Princesa, quatre campionats d’Espanya i de Catalunya des d’infantil a júnior amb el Barça i un Campionat d’Espanya i de Catalunya amb l’infantil de l’Arenys.