Finques Rius i Miró Gràfic Cubelles acompanyaran als campions de Primera i Segona A a les semifinals de la Copa

En la primera jornada de quarts de final sobresortia l’encontre entre Restaurant Casablanca i FCNG Bol , primer i segon classificats de Segona A, que tal i com s’esperava va estar marcat per la igualtat entre els dos conjunts i arribava al final del temps reglamentari amb 1-1 al marcador. En el llançament de penals l’encert, o la fortuna, es decantava a favor de l’equip liderat per Gerard Benedicto que accedia d’aquesta manera a les semifinals. En l’altre encontre disputat dilluns la lògica s’imposava i el darrer equip de segona B que es mantenia viu en la competició, Frankfurt El Surtidor, es veia superat per un clar 2-7 pel Pista Cero – El Racó d’en Pinilla, campió de Primera, que manté intacte la seva condició de favorit en aquesta edició de la Copa.

En la jornada de dimarts dos hat-trick de Daniel Alfaro i Jordi Miró contribuïen al triomf (3-6) del Miró Gràfic Cubelles enfront el Fènix FC, que havia superat les dues primeres rondes de la competició amb certa comoditat, i facilitaven el pas dels cubellencs a les semifinals. També accedien a aquesta penúltima ronda els nois del Finques Rius que en un interessant, i ajustat, enfrontament es desfeien del Bar La Penya Sitges en la tanda de penals desprès de finalitzar el partit amb empat a 2 i deixaven així als de la Blanca Subur sense opció de conquerir cap títol aquesta temporada.

HORARIS SEMIFINALS