El CPA Vilanova-la Fundació obté dues medalles de plata al Campionat d’Espanya de Solo Dance

A banda del segon lloc per a Meritxell Bachero i Arnau Albiol en categoria Sènior , destaquen el cinquè lloc per a Lucia i Valera de Pedro en Juvenil i Aleví respectivament.



El CAP Vilanova-La Fundació ha tornat de Màlaga amb dues medalles de plata i situant totes les integrants de la delegació del club entre les 15 primeres posicions després de disputar el Campionat d’Espanya de Solo Dance.

Durant el cap de setmana es va celebrar a Fuengirola la màxima competició estatal d’aquesta modalitat de patinatge amb dos podis per al CPA Vilanova-La Fundació en categoria sènior. Meritxell Bachero i Arnau Albiol van assolir la plata del campionat mentre que Lúcia de Pedro i Valèria de Pedro van situar-se en el cinquè lloc en categoria Juvenil i aleví respectivament. Destaquen també el setè lloc per a Mònica Pascual, la desena plaça per a Júlia Granero i la catorzena plaça per a Neus Tinoco en categoria Cadet; la catorzena i quinzena posició per a Georgina Martínez i Cèlia López, en categoria infantil i l’onzena posició per a Emma Cidoncha en categoria aleví.

Els èxits assolits per la delegació vilanovina a Màlaga van en consonància amb el bon moment del patinatge artístic català, i és que el conjunt dels esportistes del país que han competit durant el cap de setmana a Fuengirola han aconseguit un total de set podis.