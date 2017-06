Marc Roca: "A Primera Divisió no pots cometre cap error perquè tots penalitzen" (VÍDEO)

El granadenc Marc Roca, de 20 anys, ha viscut una temporada meteòrica, en què ha debutat a Primera Divisió disputant 25 partits a les files de l’Espanyol. A més, també ha debutat amb la selecció catalana i ha sumat el seu primer títol amb la Supercopa de Catalunya. Un curs meteòric, iniciat fa quasi un any amb l’estrena en pretemporada als Països Baixos amb el primer equip blanc-i-blau, que ha analitzat per a l’Eix Diari.

- Quina valoració fa de la temporada 2016-17?

Ha estat un any increïble, amb molt d’aprenentatge, he crescut molt com a futbolista, he pogut complir el somni de jugar a Primera Divisió i esperem que sigui per molts anys. A nivell de l’equip hem complert amb l’objectiu de quedar entre els deu primers i ho valorem molt positivament.

- Quines són les principals diferències que ha notat damunt el terreny de joc entre jugar a Segona Divisió B i a Primera Divisió?

A Primera no et pots relaxar, has d’estar 100% concentrat tota l’estona, no pots cometre cap error perquè tots penalitzen. També destaco la qualitat tècnica, els jugadors no fallen les passades, tot és molt més ràpid. Tanmateix cada dia entrenes amb l’equip i et vas acostumant al ritme.

- En quins aspectes creu que ha de millorar?

En molts, físicament he d’acabar de posar-me fort; també en rapidesa, en velocitat, queda molt per créixer en tots els sentits.

- Enguany heu finalitzat vuitens, complint els objectius, però de cara a l’any vinent, tenint en compte que es mantindrà la base i que hi ha economia per a reforçar l’equip, Europa és l’objectiu?

Encara no ens hem reunit per parlar de l’any vinent, però evidentment per nosaltres és l’objectiu, sempre volem superar-nos i quedar el més endavant possible.

- Amb l’arribada de míster Chen, l’Espanyol ha canviat i pot retenir jugadors que abans havien de canviar d’aires. Es veu molts anys de blanc-i-blau?

Tan de bo sigui així, sempre ho he dit: soc ‘perico’ i vull estar aquí molts anys i créixer amb un Espanyol que vagi a més.

- Per altra banda, aquesta temporada també ha jugat alguns partits amb l’Espanyol B. Com ha viscut el descens del filial?

Crec que l’equip ha donat la cara en cada moment, però per petits detalls ha acabat perdent o empatant una sèrie de partits on mereixia més. Era l’equip més jove de la categoria i ha estat molt difícil sortir d’allà baix.

- A nivell futbolístic li ha canviat la vida, però a nivell personal ha notat la diferència pel carrer?

Anant pel carrer, a vegades sí; abans ningú em coneixia i ara a vegades la gent et saluda o et demana un fotografia; però a nivell personal el dia a dia segueixo amb la mateixa gent, amb la meva família i seguint sempre els seus consells sobre què he de fer i què no.

- Parlant de consells, avui en dia els jugadors esteu molt exposats i, per exemple, les xarxes socials són un canal molt directe amb els aficionats. Rebeu algun tipus d’assessorament en aquest sentit?

Ens diuen per on hem d’anar i per on no, però crec que tot es bastant lògic, tampoc tenim una persona que ens assessori, el que s’ha de fer ja se sap.

- Ara que la temporada ha finalitzat, a què es dedica aquestes setmanes sense futbol?

A seguir estudiant, estar amb els amics i la família, anar a llocs per relaxar-me. Són sis setmanes i ara ja només en queden quatre per començar la pretemporada.

- I com l’enfoca el nou curs?

Amb molta il·lusió i ganes de consolidar-me, fer una gran temporada i seguir creixent.

- Per acabar, com a granadenc, mirant molt a llarg termini, és possible que el veiem algun dia jugant amb els seus amics d’infantesa del poble al Club de Futbol La Granada?

A molt llarg termini podria ser, però de moment jo vull jugar molts anys a Primera Divisió amb l’Espanyol. Amb 38 anys no m’he plantejat mai què voldré fer però mai se sap.