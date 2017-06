Francesc Bargalló és presentat com a nou entrenador del Patí Vilafranca

Aquest passat dimecres es va celebrar al Casino de Vilafranca del Penedès, la presentació de Francesc Bargalló com a nou tècnic del Cafès Novell Club Patí Vilafranca Capital del Vi. En Francesc, és un home amb molta experiència com a jugador i ara la vol aportar en aquesta nova etapa que enceta com a tècnic. Segons va comentar en la seva presentació, Bargalló, “vol implantar un joc dinàmic, basat en l’atac, però per això cal tenir una bona defensa i porteria, tenint en compte totes les linies de joc”, va dir.

En la seva presentació també es va anunciar la resta de persones que amb ell completaran el noi cos tècnic del Patí, així Roger Juncosa serà el segon entrenador, Francesc Roca continuarà com a preparador físic, Raimon Mascaró com a delegat, Jordi Mascaró continuarà fent les estadístiques i Marcial González tornarà a fer les tasques de mecànic utiller i Adrià Solís (FisioCorp Group) molt probablement tornarà a ser el fisioterapeuta del Patí.

D’aquesta manera, el Patí, vol encarar la temporada amb una àmplia representació tècnica per continuar la professionalització de l’estructura del primer equip de l’entitat.



Lluís Ferrer, David Arellano, Àngel Rodríguez i Marc Vázquez renovats una temporada més

El Cafès Novell Club Patí Vilafranca Capital del Vi, ja està planificant la propera temporada, per això tot i descendir de categoria, el Club i el nou entrenador confien en quatre jugadors que enguany han defensat els colors del Patí i que han de ser l’experiència de cara la propera temporada. Així Lluis Ferrer, Àngel Rodríguez, Marc Vázquez i el porter David Arellano, continuaran a la disciplina del Patí Vilafranca la un any més en què l’equip vilafranquí militarà a la primera divisió nacional espanyola, amb l’objectiu d’intentar recuperar l’Oklliga el més aviat possible. Els quatre jugadors han declarat sentir-se a gust al club vilafranquí i estan molt engrescats amb el nou projecte de Francesc Bargalló.

A més a més d’aquests quatre jugadors el Patí està acabant de confeccionar la plantilla de cara la propera temporada, i on properament s’anunciaran les noves incorporacions.