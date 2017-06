El CPS Sitges es queda a sis gols de tocar el cel

CP Vendrell 6 – CP Sitges 0

CPS Sitges 4 – CP Vendrell 3

La segona eliminatòria deixa sense premi al CPS Sitges després de fer un campionat de lliga magnífic s’escapa en el partit d’anada al Vendrell, al caure derrotat per 6- 0, l’equip d’en Carles Busquet no es va trobar còmode en defensa superat per l’equip local que juga un hoquei ràpid i de qualitat a la vegada que tampoc va trobar el seu lloc en atac i poc encertat de cara a barraca.

Amb tot això i al coneixement de l’aspecte físic i tècnic del rival l’equip sitgetà sortia el diumenge al Pavelló de Pins Bens a lluitar per l’impossible, la remuntada. Va trigar massa en entrar en el matx sobretot a la primera part encaixant dos gols més, un de falta directa que no entrava la bola donant-lo però l’àrbitre, consumint uns primers 25 minuts en que li va faltar continuïtat al seu joc.

El gol d’Alex al minut 35 va fer reaccionar a l’equip que amb gol de Jofre aconseguia l’empat en el millors minuts del CPS Sitges, al 42 Sergi Sabater fa el 3-2, aconseguint el 4-2 de nou Sabater, fins i tot es va començar a creure en el miracle però conscients que era un tasca gaire bé impossible, el gol de falta directa del Vendrell després d’haver llançat tres i un penal deixava les coses al seu lloc, s’havia reaccionat, s’havia intentat però no va poder ser.

‘Estic molt fotut perquè no s’ha aconseguit l’objectiu marcat a principi de temporada’ manifestava a la fi del partit el tècnic del Patí Sitges Carles Busquets, ‘Hem pogut guanyar avui aquí al Vendrell però ha estat insuficient’ per ell no havia estat just aquest final, ‘Hem estat l’equip màxim golejador i un dels menys golejats, tan sols hem perdut dos partits, amb els Monjos, però ens ha tocat jugar la segona eliminatòria amb un gran equip, El Vendrell, i no ha pogut ser’.

Tot i això deixava clar que ara tocava un petit descans, tindran una reunió tota la plantilla per decidir continuar tot junts i amb un retoc que altre tornar a intentar el que és tan difícil, l’ascens.

Fitxa tècnica

CPS Sitges: Colo, Xavi Guerrero, Gerard Camarasa, Alex Ortega, Alex Raventós, Roger, Jofre Toledano, Sergio, Mario i Dani.