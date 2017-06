Enric Martí torna a casa i es converteix en el primer fitxatge del Patí 17/18

Enric Martí es converteix en el primer fitxatge del Cafès Novell CP Vilafranca Capital del Vi per la propera temporada. El jove jugador format al CP Sant Ramon, al Igualada HC i al CP Vilafranca, torna a casa després d’una temporada a la lliga italiana on ha jugat amb el HRC Centemero Monza, hi ha quedat classificat en l’onzè lloc de la classificació, a més a més, enguany, també ha jugat la Copa de la CERS on va caure als quarts de final davant el Sarzana.

L’Enric que ja ha jugat al Vilafranca, en categories base, també havia format part del primer equip, però li va sortir l’opció d’anar a estudiar a Itàlia i fitxar pel Monza, on ha disputat una mitjana de 25 minuts per partit i ha estat una peça clau en el club entrenat per Tomasso Colamaria, on també es va classificar per la fase final de la Copa d’Itàlia.

Ara l’Enric, torna a Vilafranca i està cridat a ser un home de pes dins el vestidor, ja que ja té experiència i es coneix la casa.