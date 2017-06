El Club Nàutic Vilanova, base d’operacions aquest cap de setmana de l’ultraman David Izquierdo

L'esportista David Izquierdo Bel, especialista en proves ultraman, es prepara des de fa dies per afrontar des del Club Nàutic Vilanova el Repte 515 km Non Stop Units per l'ELA. L’activitat es realitzarà el proper dissabte 17 de juny i l'objectiu és completar la distància d'una ultraman sense descans: 10 quilòmetres nedant, 421 en bicicleta i 84 corrents. 515km que vol fer com a repte personal, però sobretot ho vol fer per la lluita contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Sota el lema L'acció més petita, és la intenció més gran, David Izquierdo Bel, juntament amb el col·lectiu d’afectats i familiars afectats d’ELA Reto Todos Unidos, impulsen aquesta iniciativa per donar a conèixer la malaltia i captar fons que aniran destinats a tots els projectes que la Fundació Miquel Valls té per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i els seus familiars.



En total seran 515 quilòmetres que vol realitzar en un temps de 35/38 hores i que iniciarà el dia 17 a les set del matí i preveu finalitzar a les tres de la tarda del dia 18 de juny i el Club Nàutic Vilanova serà la base d’operacions de tots els trams de les diferents modalitats del repte.

Hi ha l'opció de poder acompanyar a en David durant un tram dels 84km que farà corrents per donar-li suport tot fent un donatiu que anirà destinat a la lluita contra l’ELA. Si voleu córrer amb ell us heu d’inscriure als punts següents situats a Vilanova: Centre de Recuperació Funcional de VNG, Evasion Running i Underground Vilanova i Anytime Fitness Vilanova.



També hi ha la possibilitat que un d’aquests corredors que l’acompanyaran en algun tram portin el nom d’un afectat d’ELA al dorsal, per així sentir-se més a prop del repte. Aquesta iniciativa es pot fer realitzant un donatiu de 10€. Trobareu tota la informació al Facebook del Repte 515K Non Stop.



Els donatius es poden fer a migranodearena.org per donar suport a aquest Repte i per continuar millorant la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i els seus familiars.