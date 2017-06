Josep Maria Cremades s’afegeix a les eleccions del CF Vilanova

Josep Maria Cremades conegut home del futbol-base vilanoví i de l’entitat esportiva del futbol femení de la ciutat Femfutbol Vilanova CE, ha anunciat també que es presenta a les eleccions del CF Vilanova a celebrar el proper dia 30

Bon amic i coneixedor del futbol local va formar part de les juntes directives de Teo Traveria, Francesc Xavier Esquiu (on vaig tenir el plaer de coincidir amb ell) i amb Angel Calvo.

Cremades s’afegeix doncs a la cursa electoral on per primer cop que jo recordi a la història del club, tres o més candidatures lluitaran per ser el president número 32, en la ja llarga singladura del club.