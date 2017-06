Debut amb medalles d’Edgar Mataró en pro-tour

Primera competició internacional del vilanoví Edgar Mataró en tennis taula adaptat en el Spanish Open pro-tour disputat al Prat del Llobregat. Prova puntuable pel circuït mundial i sent convocat per la selecció espanyola.

El debut no podia ser millor arribant fins la final en la modalitat júnior. Classificat a la fase de grups per semifinals, guanyaria al brasiler Lucas Dos Santos en un ajustat 3-2.

A la final l’esperava el nº 1 el tailandès Bunpot Sillapakong que el derrotaria com havia fet a la primera fase.

No acabaria aquí els èxits ja que també disputava la competició sènior de classe 10. En individual es classificaria al quadre arribant fins les semifinals desprès de guanyar al japonès Tsujinami per 3-1.

En equips fent parella amb Garrido es classificarien per quarts de final on perdrien amb la parella Davis-Dos Santos.

Tots aquest resultats li valdrien el reconeixement de Best Rookie del torneig.

Duran i Monzó segueixen collint medalles a Campionat de Catalunya

Es disputava a Calella els campionats de Catalunya absoluts. Com des de fa mes de deu anys Marc Duran i Oriol Monzó segueixen pujant al podi. Per equips quedant campions amb el Borges un any més. Fent equip amb Dani Torres han guanyat amb total autoritat el torneig. En individual Oriol Monzó arribava fins la final, però aquest cop no la guanyaria davant Joan Masip. El jove jugador de l’Igualada ara a l’Escala destrona al sitgetà. Monzó fent parella amb Latorre del Borges quedarien tercers en dobles.

La participació vilanovina ha estat completada amb Roger Blanco que es classificava al quadre individual perdent amb Jordi Yason Ramos en cinc sets, jugador que al final seria medalla de bronze. Perdia a la prèvia l’encara infantil Josep Maria Blancafort

amb Jordi Latorre.

En dobles perdien en cinc sets dels setzens de final els vilanovins Conde-Avila en cinc sets amb la parella Pelachs-Redondo del Vilablareix-Vilafranca.

La propera competició seran els campionats d’Espanya a disputar a Almeria en totes les categories.