El Rugbi Nova Olivella juga el torneig de rugbi 5 platja d’Igualada

Aquest dissabte, a les 10h del matí, tornava la quarta edició del Torneig de rugbi 5 platja d’Igualada, a les afores de la capital de l’Anoia al Barri de Fátima. El Rugbi Nova Olivella es presentava amb nombroses baixes a les seves categories, amb un sub10 sencer, i dos nanos del Sub.14. Per l’equip del Garraf era la tercera ocasió que jugava aquest torneig, i Rafael Linares posava moltes de les seves esperances d´èxit en un potent Sub.10, amb Lucas, Roger, Leire, Iraitz, Lluc, Jake, Iván, Axel i Pau , amb les baixes d’última hora de Jesús i Unai .

El primer enfrontament del triangular, era Esparraguera rugbi contra Santa Coloma Gramenet. Santa Coloma no donava opcions a l’equip esparreguerí, i amb una amplia victòria passava per sobre sense pietat.

Entrava seguidament, en acció l’equip del Garraf, el Rugbi Nova Olivella, que amb un destacat, Roger i Iván, amb varies marques, un treball en equip excepcional, deixaven un partit molt competit, en una victòria pels de Rafael Linares. El torneig es decidia en l’últim partit, la potencia i físic de la davantera del santa Coloma i l'agilitat de la línia del Nova Olivella. Un partit, que es decantava finalment, amb un resultat ajustat per poc, a favor de l’equip de Santa Coloma. Un 10 per tot l’equip que va fer un partidàs. Al mateix temps, que el sub.10, al camp del costat, jugava el sub.14, on finalment, Axel i Manel, del Nova, per culpa de les moltes baixes (Joel, Matteo, Marina, Iker, etc…), van haver de jugar amb el sub.14 de l´Esparraguera, amb el RC. Martorell i Manresa Rugbi.

Al final, entrega de trofeus, un bon entrepà i cap a casa. Gràcies al Ricard i l´Anoia rugbi, per un bon dia de rugbi a la platja d’Igualada. Gràcies als meus nois, i als seus pares, que no van parar d´animar, sota una calor d´infart.

Pròximament, 3º Campus d´estiu Nova Olivella, comença 28 de juny, i el partit que tancarà la temporada 2016-17. Partit entre Rugbi Nova Olivella (sub.16)- Cowbridge Rc