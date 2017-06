Víctor Doñate nou entrenador del primer equip

Doñate, de 33 anys, va iniciar la seva carrera en les banquetes en el futbol base del CF Vilanova i de la Fundació per l’Esport Base de Vilanova on hi va estar 10 anys durant els quals va entrenar a totes les categories (excepte el Juvenil) abans d’acomiadar-se, la darrera temporada, dirigint el Cadet A de preferent. Després, la seva autoexigència per ampliar els seus coneixements futbolístics i millorar la seva formació, el va portar a seguir desenvolupant-se com a tècnic col·laborant en un projecte de futbol base a la Xina, a la LAMA Academy Football de la ciutat de Chongqing. En el seu retorn de l’aventura xinesa tota l’acumulació de credencials futbolístiques, unides a la seva titulació Nacional i a la seva aportació com a 2n entrenador del CE Olivella amb el que va ascendir a 2a Catalana la temporada 2013-14, li van obrir les portes, la passada temporada, a dirigir el projecte de la Joventut Ribetana com a 1r entrenador a 3a Catalana. Equip que deixa a 10 jornades per acabar la lliga, a 4 punts de les posicions que donen opcions a pujar de categoria. Un espai de temps, abans d’acabar la temporada 2016-17, que dóna temps a que Víctor ajudi a salvar la categoria al FemFutbol Vilanova i al CFP Sant Pere Molanta.

El jove tècnic ribetà, que disposava de diverses propostes sobre la taula, ha afirmat que “la confiança que han demostrat i han transmès per mi i per la meva feina les persones que volien que vingués” ha estat determinant per acabar decidint-se per l’Olivella. Una confiança que, segons el tècnic, li permetrà “treballar amb màxima tranquil·litat per poder explotar el que tinc com a entrenador i poder construir un equip jove, amb il·lusió i, sobretot, amb ganes de fer coses importants que ens permetin, d’inici, consolidar l’equip en la categoria”.