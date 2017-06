Pere Varias continuarà al Noia Freixenet

El Noia Freixenet està acabant de perfilar l’equip de la temporada 2017-2018. El sadurninenc Pere Varias ha assumit el repte per continuar dirigint el projecte esportiu del primer equip. Amb Varias continuarà tot el seu equip tècnic, a excepció de David Carrasco que no seguirà per motius personals.

Varias va començar la seva etapa com a entrenador l’estiu del 2011 a CP Calafell Tot l’Any, amb un equip recent pujat a l’Ok Lliga. Després va iniciar un nou projecte amb el Moritz Vendrell, per tornar, ara fa dos anys, al club del seu poble, el Noia Freixenet.