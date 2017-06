El Noia Freixenet presenta tres nous jugadors per a la temporada 2017/18

Les caves Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia han estat, un any més, la seu de la presentació dels nous jugadors del Noia Freixenet. L’acte ha comptat amb la presència de Martí Casas (21 anys), Sergi Llorca (19 anys) i Martí Zapater (19 anys).

De cara a la propera temporada, Pere Varias ha continuat apostant per la mescla entre experiència i joventut, donant entrada a tres vàlues, en clau de futur, que impulsaran a l’equip a lluitar per la Copa de la CERS i per tornar a la Copa del Rei, dos anys després.

El tècnic sadurninenc valora molt positivament les tres incorporacions que tindrà el seu equip. De Martí Casas, assegura que “malgrat ser jove ens aportarà experiència, sobretot a nivell internacional”, afegeix “que ens amplia el ventall d’opcions ofensives al ser un jugador esquerrà” i que “ens aportarà molt desequilibri en l’1 contra 1 a prop de la porteria rival”.

D’altra banda, de Sergi Llorca remarca que també “guanyem molt desequilibri en l’1 contra 1” i que “ens donarà molta intensitat defensiva”, així com també destaca la il·lusió que pot aportar sent un jugador jove. Finalment, de Martí Zapater afirma que “fem una aposta a llarg termini” i destaca que tindrà minuts de joc fet que assegurarà “competitivitat a la porteria”.

Joventut amb trajectòria

La primera de les incorporacions és la del mataroní Martí Casas, que arriba a la Capital del Cava després de jugar les dues darreres temporades al Club Patí Vic on el passat mes de desembre va guanyar la Copa Intercontinental contra l’Atlético Huracán de Buenos Aires (Argentina). Amb el conjunt osonenc també ha estat finalista de la Copa del Rei i subcampió de l’Ok Lliga. Anteriorment havia estat disset temporades al CH Mataró, on havia assolit l’ascens a l’Ok Lliga i havia estat finalista de la Copa del Príncep. Amb la selecció espanyola ha estat subcampió del Campionat d’Europa sub-20 que es va disputar a Portugal l’any 2014.

La segona novetat del Noia Freixenet 2017/18 és la de Sergi Llorca, cedit pel FC Barcelona. Llorca defensarà la samarreta negra-i-vermella després de jugar durant la darrera temporada, també, al CP Vic, on ha marcat onze gols i ha disputat la Lliga Europea. A més, fa dues temporades va ser el màxim golejador de Primera Divisió amb el FC Barcelona, amb 45 gols. Llorca va començar al Caldes als quatre anys on va guanyar un Campionat de Catalunya. Al 2010 va iniciar la seva trajectòria esportiva al FC Barcelona on va guanyar tres Campionats de Catalunya i tres d’Espanya, a més d’una Copa de la Princesa i la lliga de Primera Divisió estatal.

Finalment, el conjunt de la Capital del Cava renova la porteria amb la incorporació del vilanoví Martí Zapater. Aquest jove porter, recentment convocat per disputar els World Roller Games amb la selecció espanyola sub20, va iniciar la seva trajectòria esportiva amb tres anys al SAMA de Vilanova i la Geltrú i, als sis, va començar a jugar com a porter al CP Vilanova. Durant les set últimes temporades ha estat a les categories formatives del Moritz Vendrell, on aquest any ha debutat a l’Ok Lliga, i amb qui ha disputat campionats de Catalunya i d’Espanya. A nivell de seleccions, Zapater ha disputat dos campionats d’Europa sub17 amb la selecció espanyola, així com també ha jugat amb la selecció catalana sub16 i la Barcelona sud.

Patrocini històric

La relació entre el Club Esportiu Noia i Freixenet va néixer l’any 1973 i ja compta amb més de quatre dècades. Aquest històric patrocini és, per tant, el més longeu de la història de l’hoquei patins i, alhora, es converteix en una de les apostes més fidels de l’esport estatal.

Els grans èxits del Club Esportiu Noia Freixenet han arribat sempre lligats al nom de Freixenet. Així ha estat amb la Copa d’Europa (1988/89), les dues Copes Continentals (1988/89 – 2014/15), les dues Copes de la CERS (1997/98 – 2013/14), la Recopa d’Europa (1987/88), la lliga estatal (1987/88) i les dues Copes del Rei (1998 – 2008).

L’acte de presentació dels nous jugadors del Noia Freixenet també ha comptat amb la presència del president de l’entitat, Jaume Esteve.