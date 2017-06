El Vilanova fitxa Ivan Martínez pensant en l’ascens a 1a estatal

El Vilanova fa un pas endavant per tenir un equip competitiu per intentar l’ascens a 1a estatal amb el fitxatge d’Ivan Martínez. Es tracta d’un jugador contrastat provinent del Vilablareix a 1a estatal. Te una dilatada experiència que la portat a jugar a superdivisió espanyola en diferents equips catalans com el Mediterrani, el Sant Vicenç.

Es tracta d’un jugador que va ser campió d’Espanya juvenil amb el Mediterrani i ha fet podis a campionats d’Espanya en individuals i dobles així com en catalans. Recentment ha estat campió de Catalunya B individual i de dobles absolut fent parella amb Oriol Monzó.

La bona amistat d’aquest darrer ha estat clau per a aconseguir els seus serveis d’un jugador que a segona estatal garanteix un alt nivell per complementar a la resta de jugadors de la casa, que continuaran el bloc de la passada temporada, amb l’ascens assolit.

El dimecres 21 a les 20.45 es farà la presentació del jugador a la sala de tennis taula de Casernes.

El tennis taula destaca a la festa de l’esport vilanoví

En la nit de l’esport vilanoví el tennis taula va seguir rebent reconeixements. Van pujar a l’escenari a recollir diplomes individualment Edgar Mataró pels podis a campionats d’Espanya i Pro-tour internacionals adaptats, Marc Duran com candidat a esportista vilanoví de l’any, Oriol Monzó com candidat a entrenador de l’any i bona part dels jugadors federats del CTT Vilanova en els dos ascensos del primer i segon equip.

Arriba el campionat d’Espanya

El proper cap de setmana s’inicia els campionats d’Espanya de totes les catagories que enguany tornen a Almeria. La representació vilanovina serà nodrida i opten a medalles com sempre Marc Duran, Oriol Monzó. Edgar Mataró hi te possibilitats consolidant-se en l’elit d’esport adaptat espanyol. El Vilanova presentarà equip infantil en progressió amb Mestres, Encuentra, Garrote i Carmona. Caldrà seguir a Blancafort, Ávila i Blanco amb opcions a infantil i sub-23.