El RC Sitges campió del XXIII Torneig de Rugbi Platja

El passat cap de setmana 17 i 18 de juny a la platja de La Fragata de Sitges es va realitzar una de les cites obligades, dintre del calendari d’activitats que es realitzen en aquesta platja; la XXIII edició del Torneig de Rugby Platja de Sitges, organitzat per el Rugby Club Sitges i que va tenir com a campió el club amfitrió tan en categoria sènior masculina com en l’apartat sènior femení.

En aquesta nova edició 2017, s’ha confirmat que la dimensió del Torneig encara no te sostre i els partits es varen allargar durant tot el dissabte, i tot el diumenge, matí i tarda ambdós dies, on es va assolir la xifra de 100 equips participants, passant per totes les categories des de Sub6 fins a Veterans, permeten novament el RC Sitges tornar a fer del seu Torneig de Rugby Platja un dels capdavanters dels que es juguen a territori espanyol. Aquesta combinació única de dos dies de Torneig (dissabte per els sub18, veterans, sèniors masculins i sèniors femenins, més diumenge per les categories mes petites Sub 6, Sub 8, Sub10, Sub12, Sub14 i Sub 16), sumat a l’altíssim nivell dels jugadors participants, va donar com resultat un fantàstic torneig superant el miler de participants.

En l’apartat pròpiament competitiu en categoria masculina participaren 9 equips, on el RC Sitges s’imposava per dues marques a 1 als campions de l’edició anterior, els argentins de Roma Rugby. A l’apartat femení, amb una competició també de 9 equips, el RC Sitges que presentava dos equips va aconseguir mantenir el títol de campió de l’any a passat en imposar-se a la final al combinat Castelldefels/INEF. Així doncs èxit total per els del Garraf.



El dissabte el torneig no sols es jugava en categoria senior femenina i masculina sino que també es va jugar la categoria Sub18 on 4 equips obriren la competició al llarg del matí. El vencedor també fou el conjunt local, RC Sitges, imposant-se a l’UE Santboiana a la final. Entre aquesta competició Sub18 i les competicions sènior, es va jugar un triangular de Veterans guanyat per els catalans del Flying Pigs.

El diumenge 18 fou el torn dels mes petits. Des de les 9:30 del matí les categories Sub6, Sub8, Sub10 i Sub12 dels nou clubs que s’atansaren fins la Platja de la Fragata, feren gaudir a tothom. Els partits els iniciaren els mes petits, amb un caràcter totalment lúdic, es a dir no competitiu, que no va treure de veure i gaudir de la intensitat del nostre esport. Sols es va establir un campionat a Sub12 resultant-ne campió absolut l’UE Santboiana. El tram final del Torneig l’ocuparien les categories Sub14 i Sub16. En la de menys de 14 anys el guanyador fou l’Escola de Rugby Vallespir de la Catalunya Nord, mentre que en la de Sub16 que tancava el Torneig el RC Sitges en resultava campió.



Finalment agraïr a tothom que ha participat en el mateix, destacant el Comitè d’Arbitres de la Federació Catalana de Rugby, la pròpia Federació Catalana de Rugby, el Circuit de Torneigs de Rugby Platja de Catalunya, l’Ajuntament de Sitges i tots els col·laboradors que amb la seva ajuda fan possible aquesta gran festa del Rugby sitgetà.



Quadre d’Honor Final

Sènior Masculí Or: Campió: RC Sitges Sotscampió: Roma Rugby (Combinat argentí)

Sènior Masculí Plata: Campió: Bukaners (Barcelona)

Sènior Masculí Bronze: Campió: Rubias 19(Barcelona

Sènior Femení Or: Campió: RC Sitges Sotscampió: Castelldefels RUC/INEF Barcelona

Sènior Femení Plata: Campió: Boi Cugat

Sènior Femení Bronze: Alella/Granollers

Veterans: Campió: Flying Pigs

Sub18: Campió: RC Sitges Sotscampió: UE Santboiana

Sub16 Or: Campió: RC Sitges Sotscampió: UE Santboiana

Sub16 Plata: Campió: CR St. Cugat Sotscampió: CR Tarragona

Sub14 Competició: Campió: ER Vallespir (Catalunya Nord) Sotscampió: RC Sitges

Sub14 Promoció: Campió: RC Sitges Sotscampió: ER Vallespir (Catalunya Nord)

Sub12 Competició Campió: UE Santboiana Sotscampió: FC Barcelona

Sub12 Promoció Campió: ER Vallespir (Catalunya Nord) Sotscampió: Castres Olympique

També es va jugar en categories Sub10, Sub8 i Sub6, però al no esser edats competitives no en va resultar cap guanyador. Els campions son tots els nens i nenes que participaren. Les Escoles de Rugby que varen participar en aquesta edició foren les següents:

UE Santboiana, FC Barcelona, Castelldefels RUC, INEF Lleida, CR Tarragona, CR Sant Quirze, Fenix Zaragoza, CE Universitari i RC Sitges.