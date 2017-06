Carles Rodríguez, presentat com a nou jugador del CP Vilafranca

El Cafès Novell Club Patí Vilafranca Capital del Vi, ha presentat aquest dimecres al jugador Carles Rodríguez. Carles Rodríguez prové del Dinan Quevert francès, que aquesta passada temporada ha jugat la Lliga de Campions, i ha quedat classificat en segon lloc de la lliga francesa. A més enguany ha estat el cinquè màxim golejador de la lliga francesa amb 33 gols. En Carles, provinent d’una família vinculada a l’hoquei, es va formar al CP Voltregà, va jugar al CP Vilanova, al Shum Maçanet, al HP Tona i aquesta passada temporada al Quevert.

El president del Patí Vilafranca, Quim Vázquez, ha agraït a en Carles, la seva disposició de jugar al Vilafranca, encara que jugui a primera nacional espanyola i li ha desitjat molts èxits esportius. Per la seva banda en Carles, s’ha mostrat molt satisfet de poder vestir els colors blaus, tot dient que ha triat al Patí, per ser un Club seriós i històric, i que li agradaria poder recuperar la màxima categoria de l’hoquei estatal, el més aviat possible, i que té ganes de poder començar aviat aquest nou projecte que enceta l’equip vilafranquí, amb en Francesc Bargalló al capdavant.