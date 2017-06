La calafellenca Alessia Bertolino torna a trepitjar a els podis

Després de Samorin (Eslovàquia, Alessia Bertolino triatleta del Team Victory Endurance, entrenadora del Triatló Natació Vilarenc Aqua i membre del club Triatló Punt Cat, torna a pujar a pòdium per triple partida, subcampiona absoluta dones i 1ª veterana dona (40-50 anys) i millor parcial de ciclisme en dones al Triatló Monegrosman (Sant Joan de Flumen - Sariñena) amb 1800 m swim, 74 km Bike i 14 km Run per endavant.

La prova va tornar a estar marcada per la calor que va fregar els 40º C, sent l'edició més calorosa de les celebrades fins al moment. Molts competidors van patir l'asfixiant climatologia obligant a retirar-se especialment a la secció de running. Una excel·lent organització i un tracte exquisit de tots els voluntaris van permetre que tot i les altes temperatures els participant vinguts de diversos punts d'Espanya es sentissin com a casa.



Pròxim objectiu el nou de juliol l'Europeu Ironman a Frankfurt.