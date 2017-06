El Nova amb la festa de l’esport d’Olivella

Aquest cap de setmana Olivella celebrava la festa de l’esport, i un any més amb el Nova Olivella tant en els tallers com a l’estand.

A les 18h es posaven en marxa les activitats de BTT amb Carlos de la secció de BTT (circuit pels més menuts), de futbol 7 amb Javi i de rugbi amb Stephen. Mentre Rafael Linares s’encarregava de la promoció del club a l’estand, que es muntava amb la resta, com cada any, sota el sostre del gimnàs del col·legi.

A part de les activitats del Nova i havia d’altres que s’encarregaven altres clubs o entitats com; petanca, tir amb arc, exhibició de taekwondo, tennis, handbol, etc… Els nanos del municipi no van tenir temps de parar de fer esport, i amb una fulla per marcar les activitats realitzades amb un gomet.

Al final de tot es va fer entrega dels premis de la petanca, que s’havien fet pel matí, el torneig, un bon berenar, i el sorteig a l’estand de Nova Olivella de tres objectes representatius de les tres modalitats d’esport del Nova, una pilota de rugbi, una pilota de futbol i una ampolla de BTT. Un dia d’esport que va acabar amb èxit d’assistència i que va fer que la festa de l’esport d´Olivella 2017 es convertís en un autèntic èxit.

El proper diumenge la secció de futbol 7 del Nova Olivella (CE: Nova Olivella), farà un quadrangular al Camp de Fútbol d’Olivella com a trofeu d’estiu, amb un tercer temps de germanor al finalitzar el torneig. No hi faltaran les copes per tots els equips participants.