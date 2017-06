Nil Roig, líder indiscutible de la Copa Rieju

El, menut Nil Roig, sitgetà va quedar lluny de les posicions capdavanteres en els entrenaments qualificatius, on va brillar amb llum pròpia Daniel Mogeda. El vigent campió de la Copa Rieju RS3, Dani Mogeda, no està tenint una temporada gens fàcil, el pilot de Castelldefels encara no ha torbat el punt de regularitat necessari per tornar a ser el pilot competitiu que és.

La segona cursa del dia va tenir un guió molt semblant a la primera: emoció i igualtat fins al final. En aquesta ocasió la victòria va anar a parar a mans de Nil Roig. En una recta final de cursa d’allò més trepidant, Roig va creuar la línia d’arribada abans que Gottlicher, segon classificat. El madrileny Juanjo García quedar tercera posició. En aquesta segona màniga, novament dos pilots van finalitzar la cursa a menys de quatre dècimes del primer classificat: Daniel Mogeda i Aitor Sierra.

Amb aquests resultats, Nil Roig es va enfilar fins al primer esglaó del podi, acompanyat de Luca Gottlicher, com a segon classificat; i Aitor Sierra, tercer,

Arnau Pons cap de l’equip Alarxa Racing – Calypso Watches comentava satisfet, en els entrenaments no vàrem poder trobar la configuració idònia per a que en Nil fos competitiu, hem reballat fort tota la nit per recuperar-la i ho hem aconseguit.

La pròxima cursa del Campionat del Mediterrani de Velocitat se celebrarà al circuit de Barcelona-Catalunya el proper 23 de juliol.