Doblet del Pista Cero-El Racó d’en Pinilla en el seu debut a Primera

En un partit molt seriós de l’equip dirigit per Alfonso Rodriguez, l’actual campió de Primera no donava opció a la sorpresa i s’imposava al Miró Gràfic Cubelles per un clar 0-4. Els campions, que van marcar el seu primer gol abans del minut 5 de joc, van dominar el partit en tot moment i ja van arribar al final del primer temps amb un clar 0-3 al marcador. En la segona part els cubellencs, animats per la seva afició, van intentar reduir distancies però el marcador ja no es va tornar a moure fins els darrers minuts en que van encaixar el definitiu 0-4.

Pel que fa al partit pel tercer i quart lloc el Finques Rius s’imposava al Restaurant Casablanca, que va disputar tot l’encontre amb un jugador menys, per 2-5 i aconseguia, per segon any consecutiu, emportar-se la final de consolació.