13 podis pel Taekwondo La Lira, al Catalunya Infantil

El Campionat de Catalunya Infantil de Competició celebrat aquest passat diumenge 18 de juny al Palau de la Mar Bella de Barcelona, on els 14 competidors del Taekwondo de La Lira Vendrellenca que van participar, aconseguien arribar a 9 finals, guanyant fins a tres combats, però se’ls resisteix pujar al lloc més alt del pòdium.

L’apreciat or va ser en aquesta ocasió per Marina Dorado, les plates per Daniel Martínez, Hidaya Talibi, Abril Pulgar, Aya El Amrani, Daniel·la Querol, Josep M. Galimany, Enrique Gigante i Mohamed Talibi, els bronzes per Lluís Jiménez, Khalil El Amrani, Adriana Royo i Adrià Nogales i medalla de participació per Aina González.

Els coachs del Club van ser Tatiana Sanz, Marc Jané, Arnau Papiol, Anna Rovira i Enric Fuentes i l’àrbitre nacional que representava el club, en Felix Salas.