L'Ajuntament de Banyeres del Penedès rendeix homenatge als esportistes locals

El passat divendres dia 16 de juny, l'Ajuntament de Banyeres del Penedès va rendir homenatge als joves esportistes locals que durant l'any passat van aconseguir grans èxits. Entre ells, es troben els taekwondistes Isaac Vives, Nadia Garrido i Kevin i Ainhoa Rivero. Isaac i Nadia entrenen al Taekwondo l'Arboç i Kevin i Ainhoa al My-Ju Cunit. Tots quatre porten una gran trajectòria esportiva guanyant diversos campionats tant de l'àmbit català com a nivell d'Espanya.

L'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, els hi va fer entrega d'un diploma en reconeixement tant a l'esforç, dedicació i sacrifici, com a la trajectòria i per portar el nom de Banyeres del Penedès per arreu del món.

L'alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, ha explicat que "per a nosaltres és un orgull poder homenatjar aquestes joves promeses que estan aconseguint amb molt de mèrit, obtenir uns grans resultats, i que estan destacant en el món del taekwondo".