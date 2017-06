Dues noves incorporacions per la UE Sitges de Rafa Porras

Un davanter, en Rubèn Cortés, així com un defensa central, en Pablo Pérez, presentava la UE Sitges el divendres revetlla de Sant Joan al municipal d’Aiguadolç de la mà del seu flamant president de la entitat, un Jordi Martínez que ha vist com en el darrer dia per poder fer-ho, la candidatura d’Ernest Serra impugnaven les darreres eleccions.

Dos noves incorporacions que s’afegeixen a les dues provinents de la Blanca Subur, Enric Bono i Marc Montaner i la d’Adri Alonso, ja son cinc els reforços pel segon projecte amb Rafa Porras a la banqueta però que no seran les darreres.

La tornada de Rubèn Cortes al Sitges, davanter desequilibrant de gran qualitat, que va jugar el seu millor futbol precisament en la seva etapa a l’equip sitgetà on va aconseguir guanyar una promoció davant el Maganell pujant a segona catalana, és per destacar i s’espera molt tot i venir d’un temps en que degut a motius laborals jugava en el trofeu primavera, jugant aquest dissabte la final de la Copa amb el Nou Socar Ordago Braseria davant la Collada. El jugador en el dia de la seva presentació comentava això per Eix Diari que tornava a un equip que havia viscut coses molt maques i com no aquell ascens, ‘és un dels millors equips que he estat a nivell de vestuari i estic encantat de tornar’. Destacant que aquest projecte tenia molt bona pinta i per tant estava molt satisfet de tornar a la seva casa, el Sitges.

Pablo Pérez és un central que viu a Vilafranca provinent del Molanta, molt il·lusionat amb la seva incorporació al Sitges manifestava que tenia molts ex companys aquí i que coneixia molt al tècnic, en Rafa, li agradava molt com entrenava i la seva filosofia, ell buscava el poder jugar en un club sòlid i competitiu degut a que havia patit molt en el Molanta.