El CE Nova Olivella queda tercer en el seu quadrangular

Com cada any al finalitzar la temporada (lliga i copa), el CE. Nova Olivella com a fi de festa, fa el seu quadrangular amb tres equips de la seva lliga. Aquest diumenge a les 9h, al Camp de futbol d'Olivella s'enfrontaven en la primer a semifinal el CE. Nova Olivella amb el Lukito Team (antic Luki tubito Team).

Un partit que començava amb alternatives de contraatac pels dos equips i fins i tot el Nova es podia haver posat per davant en el marcador, però inexplicablement es fallava davant de porteria. El Lukito aprofitava les seves oportunitats i s’emportava el marcador a favor a la mitja part amb un 2 a 0.

Jonay Reguera esperonava als seus jugadors amb la missió de donar la volta al marcador, però a la segona part el Nova jugava més amb el cor que amb el cap encaixava un nou gol que sentenciava el resultat i el partit. Lukito a la final i el Nova a lluitar pel tercer i quart lloc del seu trofeu.

Els dos primers participants esperaven oponents a la final i a la de consolació. El Isoplayers (antic Running Filipides) s´enfrontava al potent Pico Pala (els homes de negre)… un Isoplayers que sortia a menjar-se el món, però va tardar poc en veure's que el gran favorit, el Pico Pala, no donaria ni una petita oportunitat als jugadors de blanc, i acabaven amb les esperances d'aquests a la primera part amb un dos a cero i un festival de joc.

Una segona part on s’ampliaria el marcador i a més a plaer amb un resultat final de 1 a 6. Final pel Pico Pala i el Lukito Team i a l'altre final de consolació CE. Nova Olivella i Isoplayers.

Començava el tercer i quart lloc, pel nostre Nova Olivella, que sortia amb l'ambició d'aconseguir la tercera plaça, per no decepcionar a una grada plena al Municipal d'Olivella. Partit molt igualat amb moltes alternatives pels dos equips, on l’equip visitant s'emportava el primer matx, a la primera part, amb un marcador de 2 a 4, amb gols d'Isma i Àlex, per part olivellense. Una segona part on Jonay passava a la porteria i Àlex a la defensa, i tot començava a rotllar, arribaven les oportunitats i no tardava l’equip de casa, en posar l'empat al marcador, 4 a 4, amb gols de Reche i novament d'Isma. El Nova s´ho creía i atacava i atacava…. Però a cinc minuts del final, l'Isoplayers posava el partit i el resultat complicat amb un gol de falta directe des de fora l'àrea amb el 4 a 5. Però la fortuna feia que el CE. Nova Olivella a 2 minuts del final, Lluís poses el 5 a 5, i enviés el partit a la tanda fatídica dels penals. Als penals, Àlex va parar un i l´altre va anar fora i es van emportar la tercera plaça per 8 a 7.

Arribava el gran moment, la final, entre el Lukito Team i el Pico Pala, els dos millors dels torneig. Va començar marcant el Lukito, però poc després posaria el Pico Pala l¡empat, i així s'arribava a la mitja part, amb un joc dur i molt tècnic per part dels dos equips. Però a la segona part només hi hauria un equip, el Pico Pala, que amb una tècnica exquisida i un joc ràpid, li endossava 3 gols més i guanyava per 1 a 4 la final.

Campió: Pico Pala; Subcampió: Lukito Team; 3er: CE. Nova Olivella i el 4t: Isoplayers. Pitxitxi: Víctor (Pico Pala). Zamora: Porter del Pico Pala. Entrega de trofeus per part del conseller d¡esports, Oscar Madera i del president del Nova, Lucas Madera. Un bon tercer temps, i cap a casa.